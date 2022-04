Incidente fra tre moto a Caposile: tre centauri feriti, due sono gravi

SAN DONA' - Incidente fra tre moto con feriti, oggi 17 aprile, 2022, alle 16.45 sulla variante della statale 14 a Caposile di San Donà. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il luogo e collaborato con il personale sanitario del SUEM al soccorso dei tre centauri di cui due feriti gravemente. I tre sono stati e trasferiti in ospedale, uno in elicottero e gli altri due in ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

APPROFONDIMENTI BASILIANO Finisce con l'auto contro un platano nella notte: ricoverato VITO D'ASIO Tragedia alla vigilia di Pasqua: muore centauro di 28 anni sbalzato... GLI INCIDENTI Camposampiero, incidente frontale tra auto a Rustega: quattro feriti,...