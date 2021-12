Frontale sulla statale Romea a Rosara, un morto e due feriti gravi

CODEVIGO - Poco dopo le 15.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 309 Romea, al km 101, nel comune di Codevigo per un incidente tra un furgone e un'automobile: un uomo è deceduto e ci sono due feriti gravi che erano in auto con lui. I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla vettura un giovane e una donna rimasti incastrati, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale in elicottero e ambulanza. Niente da fare purtroppo nonostante i soccorsi per il conducente, Stefano Costa, 47 anni di Chioggia, deceduto sul colpo, come accertato dal medico, alla guida della sua Peugeot 206. Illeso miracolosamente il conducente del furgone finito fuoristrada sotto il piano stradale. I carabinieri di Piove di Sacco hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Il traffico è rimasto in tilt per diverse ore. Sabato scorso in quel tratto c'era stato un altro incidente mortale con due coniugi morti.

APPROFONDIMENTI NORDEST Incidente frontale sulla statale Romea a Rosara: un morto e due feriti SPINEA/MARGHERA Tragedia sulla Romea, Suv salta la coda a travolge auto: due morti.... MESTRE Coppia morta sulla Romea: tornavano da Venezia che Concetta non aveva... PADOVA PAY I coniugi morti erano senza cinture