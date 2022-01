Schianto all'incrocio con la Fiat 500, grave un anziano

San Michele al Tagliamento - Schianto all'incrocio, anziano di San Michele al Tagliamento rimane gravemente ferito. L'uomo era alla guida di una Fiat 500 L lungo via Soliman a San Michele.

Giunto all'incrocio con via Marango si è schiantato contro un furgone di una ditta della zona. Inutile il tentativo del conducente del furgone di evitare l'impatto. ll botto è stato devastante. Il conducente della Fiat è finito in mezzo alla strada mentre il furgone è volato sull'aiuola attigua. Nello schianto l' anziano sanmichelino è rimasto gravemente ferito. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato i sanitari del vicino Pronto soccorso di Latisana. È stato trasferito nel nosocomio della cittadina della Bassa friulana dove il personale medico si è riservato la prognosi per una brutta ferita alla testa. La Polizia locale con il vice comandante Matteo Cusan ha chiuso invece via Marango per permettere le operazioni di soccorso.