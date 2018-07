Tragedia a Cona, Marco muore â€‹a 19 anni: tornava dalla Maturità

di Diego Degan

IL TRAGICO SCHIANTO

. Così hanno detto iai carabinieri che hanno rilevato l'incidente nel quale il giovane ha perso la vita, ieri mattina . Non potevano sapere, gli spettatori di quell'incidente, che Marco stava tornando a casa, a Piove di Sacco,Le sue fatiche di studente erano finite e, probabilmente, non vedeva l'ora di mettersi in vacanza, di godersi uno scampolo d'estate, prima della pubblicazione dei risultati che, sicuramente, lo avrebbero premiato e gli avrebbero consentito di spiccare il volo verso il mondo del lavoro. Invece quella fretta che aveva di arrivare, di crescere e diventare adulto, lo ha tradito e gli ha impedito di concludere tutti i suoi progetti.