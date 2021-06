Auto contro Tir: A4 chiusa nel tratto maledetto, lunghe code in direzione Venezia

PORTOGRUARO - Un'auto resta schiacciata sotto a un Tir nel tratto maledetto della A4 e un uomo muore schiacciato. Dalle 15.30 di oggi - 15 giugno - l'autostrada A4 è stata chiusa tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Secondo le prime informazioni l'uomo alla guida dell'auto è finito addosso a un Tir in prossimità del cavalcavia di San Stino, poco prima della svincolo ed è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 arrivati anche con l'elicottero, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. L'autostrada è stata chiusa all'altezza di Portogruaro dove il traffico è andato in tilt.

Si tratta della diciasettesima chiusura della A4 nel Veneto orientale in poco più di 7 mesi.

