CESSALTO - Ennesimo incidente sul tratto maledetto dell'autostrada A4, sempre con la stessa dinamica e ancora una volta con un lutto. Avrebbe compiuto lunedì 46 anni Matteo Niero, investigatore di Mirano, vittima dello schianto avvenuto ieri all'ora di pranzo tra gli svincoli di Cessalto e di San Stino di Livenza, nella carreggiata est in direzione di Trieste. Sul tratto della A4 dove non arrivano nemmeno i cantieri per la terza corsia c'era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati