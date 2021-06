Finisce contro un camion, automobilista ferito

VERONA - Oggi, 15 giugno, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti, in viale Postumia, 25 a Villafranca di Verona, per un incidente stradale tra una vettura e un mezzo pesante.

Lo scontro, che ha visto i due mezzi entrare in collisione quasi frontale, è avvenuto alle 6.30 circa, le dinamiche sono al vaglio dei carabinieri. Entrambi i conducenti sono usciti dai mezzi autonomamente. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli mentre il conducente della vettura veniva portato in ospedale per accertamenti.



Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate alle 08.00 con la riapertura della viabilità, che fino ad allora era rimasta completamente chiusa al traffico.