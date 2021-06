Con il furgone contro il Tir, la centina vola in mezzo alla A4: code chilometriche

Con il furgone finisce contro un Tir e la centina vola via: coda chilometrica in A4. È successo poco dopo le 9 lungo il tratto della A4 compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino. Il conducente di un furgone, che proveniva da Udine, è finito contro un mezzo pesante mentre era in fase di sorpasso.

Nel botto la centina del furgone è volata via in mezzo all'autostrada. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale di San Donà con gli Ausiliari del traffico e il soccorso dell'Aci. Inevitabili le code, in una giornata già difficile per i tanti mezzi pesanti che arrivano dall'Est Europa.