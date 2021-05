Nuovo scontro tra Tir sull'A4 nel tratto maledetto: autostrada chiusa anche stamattina

TEGLIO VENETO - Schianto in A4 tra Tir e traffico di nuovo in tilt. L'incidente si è verificato stamattina, martedì 4 maggio, verso le 8 al km 461 tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro, in direzione di Venezia nel tratto a 2 corsie per i lavori sulla carreggiata. Due Tir e un furgone sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Sul posto, all'altezza della stazione di servizio Fratta Nord, nel territorio comunale di Teglio Veneto, sono arrivati i Vigili del fuoco con i sanitari del Suem, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. Inevitabili i disagi per la viabilità. Uscita obbligatoria a Latisana, traffico deviato sulla statale 14 e sulla "Ferrata" tra Latisana e Portogruaro. In 6 mesi è il tredicesimo incidente, 3 solo nella giornata di ieri.

