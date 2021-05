Il Tir carico di frutta si schianta in A4 e "rimbalza" sulla carreggiata: ferito il camionista

Tir si schianta in A4, chiusa nella notte l'autostrada tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro in direzione di Trieste. Ennesimo incidente nel tratto "maledetto" della autostrada. Verso le 3.30 un Tir condotto da un italiano è finito contro le barriere New Jersey di mezzeria. Il pesante mezzo, carico di frutta, è rimbalzato come una pallina in mezzo all'autostrada. L'uomo alla guida è rimasto ferito mentre il pesante mezzo è finito in mezzo alla A4. Subito sono arrivati i soccorritori con i Vigili del fuoco di Portogruaro, i sanitari del Suem, la Polstrada e gli Ausiliari del traffico. Chiusa l'autostrada tra i caselli di San Stino e Portogruaro, è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino. Inevitabili i rallentamenti lungo la Statale 14. Dall'inizio dell'anno sono 11 le chiusure della A4 nel tratto di autostrada che attraversa il Veneto orientale.