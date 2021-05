Il Tir si schianta contro la bisarca nel solito tratto maledetto: A4 chiusa. Tre incidenti da stanotte nello stesso tratto

PORTOGRUARO - Nuovo schianto in A4 tra Tir nel tratto maledetto: chiusa la A4. A distanza di poche ore è il terzo incidente tra mezzi pesanti in autostrada. È successo verso le 15.20 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in direzione di Trieste. Due i Tir coinvolti nel botto. Un Tir non avrebbe visto che la bisarca che lo precedeva era praticamente ferma. Il botto è stato inevitabile. Il pesante mezzo è andato a schiantarsi contro la bisarca. L'autostrada è stata chiusa a San Stino di Livenza con le inevitabili code sia in A4 che sulla Statale 14. Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo i Vigili del fuoco con i sanitari del 118, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. Chiuso anche lo svincolo di entrata a San Stino in direzione di Trieste. Nel senso opposto, invece, si stanno formando code per i curiosi che rallentano per vedere l'incidente. Questa notte si era verificato un altro incidente nello stesso tratto e in mattinata il secondo i direzione Venezia. Da inizio anno sono 12 le chiusure della A4 nel tratto che attraversa il Veneto orientale.

