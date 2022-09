NOVENTA DI PIAVE - Ricordare Giuliano e aiutarli a superare questo momento così difficile per tutti. Ieri mattina la presidente dell'Its Leonardo Da Vinci, Anna Maria Zago, scuola frequentata da Giuliano De Seta, il giovane tragicamente deceduto nel pomeriggio di venerdì scorso, alla Bc Service di Noventa, l'azienda in cui aveva iniziato lo stage nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, ha accolto i compagni di scuola, assieme a uno psicologo. Perché il dolore ha colpito duramente anche loro e c'era, anzi c'è, la necessità di affrontare assieme questo momento così difficile.

Le indagini

Intanto proseguono le indagini per cercare di arrivare a capire cos'è successo in quel pomeriggio in via Alessandro Volta, nella zona industriale di Noventa di Piave, e se ci sono delle responsabilità, come chiesto anche dalla stessa famiglia. «Non ci esprimiamo sulle dinamiche e non facciamo accuse nei confronti di nessuno avevano dichiarato mamma Annalisa e papà Enzo , però vogliamo sapere la verità e ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso».

La dinamica

Da quanto è emerso finora pare che lo studente dell'Its stesse avvitando delle viti sulla barra d'acciaio del peso di venti quintali poggiata su due cavalletti: per ragioni tutte da chiarire, quella stessa barra all'improvviso gli è crollata addosso uccidendolo. I soccorso allertati subito purtroppo a nulla sono serviti. Domani la Procura di Venezia dovrebbe conferire l'incarico per l'autopsia. La famiglia ha già fatto sapere, attraverso il suo legale, l'avvocato Luca Sprezzola di San Donà di Piave, che nominerà un perito di parte.

«Non si sta accusando nessuno ha precisato il legale , ma si vuole capire cosa sia successo, stabilire con certezza la dinamica, se Giuliano fosse solo o, come prevede la normativa sugli stage, fosse insieme al suo supervisore». Ecco, questo è un altro punto centrale dell'indagine: capire se la persona indicata dagli accordi che vengono presi con la scuola era presente in quel momento. Per questo la magistratura ha acquisito tutti i documenti relativi al rapporto tra l'azienda e la scuola, attraverso i quali conoscere chi fosse stato individuato come tutor, ossia la persona che doveva accompagnare sempre il ragazzo durante le fasi della lavorazione. Anche per questo sono proseguiti i sopralluoghi dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 4, al fine di individuare tutte le fasi della lavorazione. Una fase delicata delle indagini, attraverso la quale sarà possibile individuare eventuali responsabilità.

L'inchiesta

Una prima relazione è arrivata sul tavolo della pm Antonia Sartori, titolare delle indagini, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Fino ad ora non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati. I carabinieri di San Donà hanno verbalizzato le dichiarazioni di quanti erano all'interno della Bc Service quando si è consumata la tragedia: fra questi, anche il figlio dell'amministratore unico, Luca Brugnerotto, 39 anni, di Salgareda, socio assieme a un altro trevigiano della ditta che ha sede legale a Volpago del Montello e un'altra unità operativa a San Donà. L'imprenditore domenica si è recato a Ceggia, nell'abitazione dei De Seta, per portare personalmente le condoglianze alla famiglia. Giuliano alla Bc Service aveva già lavorato a luglio e agosto con un regolare contratto di apprendistato e sapeva bene come comportarsi. «Era stato papà Enzo - spiega ancora l'avvocato Sprezzola - a prendere contatti, perchè Giuliano voleva guadagnare un po' di soldi durante le vacanze». Il ragazzo aveva grandi aspettative per il futuro: avrebbe voluto studiare ingegneria a Milano e poi aprirsi una sua attività.