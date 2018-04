Stavano "camuffando" un pullman rubato a Jesolo, presi i due ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Presi. Proprio a causa dell'incremento dei furti ai danni di questi mezzi in provincia di Venezia, laha predisposto dei servizi mirati di osservazione nelle zone dove maggiore è la concentrazione di veicoli di queste tipologie. Durante queste attività di prevenzione, che già in passato hanno permesso il recupero di un autobus lungo la direttrice dei Paesi dell’Est Europeo, la scorsa notte una pattuglia ha notato dei movimenti sospetti in prossimimità diGli ulteriori approfondimenti hanno permesso di individuare due persone di nazionalità serba, di 40 e 50 anni, che avevano già iniziato a camuffare un pullman rubato nel pomeriggio del 17 aprile a Jesolo. Al veicolo erano infatti già state sostituite le originarie targhe francesi con altre tedesche, erano stati asportati i contrassegni identificativi del costruttore e, attraverso l’uso di solventi, erano state parzialmente rimosse le serigrafie lungo le fiancate al fine da renderlo irriconoscibile durante il trasporto.