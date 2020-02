Muratore ruba in casa gioielli per 30mila euro. Aveva un diamante da 15mila euro

MIRA - Aveva approfittato dei lavori che stava facendo nella casa di uan ciente per rubarle i gioielli. Un muratore di 42 anni di Mira è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Vigonovo per furto aggravato.



Secondo l'accusa l'uomo, al quale una donna di Fossò aveva dato le chiavi di casa per alcuni lavori che gli aveva commissionato, le avrebbe rubato gioielli e preziosi per 30mila euro, trovandoli in una scatola nascosta in casa. Il 42enne avrebbe avuto ancora con sé un diamante da 15mila euro.