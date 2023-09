Terribile frontale tra due auto, una donna perde la vita tra le lamiere

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Schianto a Fossalta di Portogruaro: una donna perde la vita. L'incidente è accaduto poco dopo le 21 di oggi, giovedì 14 settembre, lungo la strada metropolitana che da Fratta di Fossalta porta a Fossalato di Portogruaro. Due le auto rimaste coinvolte in un terribile schianto frontale: una Hyundai i10 è una Citroen C4. Tutto è al vaglio degli agenti della Polizia locale del distretto Veneto est intervenuti sul posto per i rilievi. Nel terribile schianto le auto sono finite nel fossato che costeggia la strada metropolitana. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato due ambulanze assieme ai vigili del fuoco.

Per i soccorritori non è stato semplice liberare i malcapitati da ciò che è rimasto delle autovetture. Una donna sui 70 anni che guidava la Hyundai e purtroppo deceduta. Non è cosciente nemmeno il conducente della Citroen C4 che viaggiava sull'altra auto. Gli agenti stanno ora accertando cause e responsabilità. Quando è successo lo schianto nella zona stava piovendo. Non è escluso che uno dei due conducenti abbia perso il controllo dell'auto.