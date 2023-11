Fossò. Baby gang terrorizza il paese, si "piazzano" a bere in una lavanderia a gettoni e tormentano i residenti: aggrediscono anziani e disabili

FOSSO' - Una baby gang incute terrore e tiene sotto scacco un intero quartiere del centro di Fossò. Le denunce e le segnalazioni alle autorità amministrative e alle forze dell’ordine sono molteplici.

Succede da oltre un anno in via Mario Fani. Per paura gli esercenti delle attività commerciali si vedono costretti a chiudere anzitempo i loro negozi. Si tratta di ragazzi già conosciuti dalle forze dell’ordine. I loro comportamenti sono spesso violenti. Se la prendono anche con persone anziane o incapaci di difendersi. Venerdì pomeriggio due di loro, per l’ennesima volta, hanno preso di mira un ragazzo disabile. Alcune persone che hanno visto la scena hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenute due pattuglie che hanno identificato un 19enne che si era nascosto all’interno del supermercato Maxì di via Fani. Disperata la titolare di una lavanderia a gettone.

LE TESTIMONIANZE

«Di sera i ragazzi si portano pizze e birre all’interno del mio locale e al caldo consumano sopra le panche, lasciando tutto sporco. Per non essere disturbati chiudono l’entrata con le loro biciclette. I clienti hanno paura e di sera non vengono più. Chiudevo l’attività alle 22, ma ora mi vedo costretta a chiudere appena fa buio. La prossima settimana ho un appuntamento col sindaco per evidenziare il problema”. “Sono molto prepotenti e fanno paura - le fanno eco le due gestrici del bar posto a fianco. Abbiamo pizzicato un componente del gruppo mentre si faceva di droga in bagno».

Il branco al completo sarebbe composto da una dozzina di giovani che aspettano la sera per entrare in azione. Qualche tempo fa due di loro, entrambi minorenni, sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza mentre stavano scardinando una porta d’ingresso della palestra della scuola di via Fani, al cui interno hanno poi provocato danni alle strutture. Sono stati entrambi riconosciuti e segnalati alla Procura della Repubblica. A giugno dello scorso anno, in piazza Aldo Moro, alcuni componenti della medesima banda avevano fatto a botte con un cinquantenne che li aveva ripresi perché stavano facendo esplodere alcuni petardi vicino alle auto. L’uomo e un 17enne del gruppo finirono entrambi all’ospedale, il primo con una prognosi di venti giorni e il secondo con una frattura scomposta al dito anulare della mano sinistra.