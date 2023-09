Era il covo della baby gang, mano dura del questore: “Shany” chiusa per 10 giorni

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Era diventato il ritrovo della baby gang: il questore chiude la discoteca Shany di Bibione.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia locale, che con i Carabinieri ha posto i sigilli al locale di Pineda. Ci vorranno dieci giorni prima che la discoteca possa riaprire, così come disposto dal questore Gaetano Bonaccorso, da poche settimane in servizio a Venezia.



SCATENATI

Tutto è scaturito a causa di un gruppo di ragazzi, provenienti dal Portogruarese e dall’Opitergino-mottense che durante l’estate non si sono risparmiati, provocando nella località danni e macchiandosi anche di reati come spaccio e furto. Per i Carabinieri e la Polizia locale non è stata un’ estate facile per l’ordine pubblico. La baby gang, composta da ragazzi e ragazze non ancora maggiorenni, o che da poco avevano compiuto i 18 anni, all’arrivo a Bibione si sentiva liberi di fare ciò che voleva, quasi fosse consapevole di una sorta di immunità. Serate che avevano un preciso progetto e che iniziavano con lo sballo tra alcool e droga all’esterno di un locale di Pineda che era diventato per il gruppo di giovani una meta fissa dei loro weekend da sballo. Così quello che per molti altri era un luogo di puro divertimento, per la baby gang era diventato un posto dove poter dare sfogo a tutta la propria ”esuberanza”, minando la tranquillità di tutti gli altri ospiti della località balneare.



SCALTRI E VIOLENTI

Giovanissimi che lasciavano danni ovunque, spesso rubando anche biciclette o, in un caso, anche una moto, poi trovata incidentata a Portogruaro. In un altro caso dopo la notte di bagordi il gruppo di facinorosi aveva addirittura ferito con un coltello un friulano, un’altra volta un commerciante con una bottigliata in testa. Altre volte sono state rovinate alcune attrezzature sul litorale, nonché di una struttura ricettiva. Le indagini di Carabinieri e Polizia locale hanno poi fatto emergere come i rapporti sessuali tra ragazzi venissero consumati proprio nelle adiacenze del locale, incuranti del passaggio delle persone. Nei giorni scorsi una ragazza friulana ha sostenuto di essere stata violentata da un uomo conosciuto nel locale. Rapporto che è stato poi confermato anche dai risultati degli accertamenti sanitari. La giovane, pur confermando ai carabinieri di aver subito un rapporto, non ha però ancora denunciato all’autorità giudiziaria il reato.



I SEQUESTRI

Nel corso dell’estate inoltre sono stati sequestrati stupefacenti e coltelli rinvenuti dalle forze di Polizia tra i cespugli. Attraverso le telecamere è poi emerso che erano di qualche componente della baby gang che aveva cercato di disfarsene a seguito di un controllo. Per il gruppo, oltre alle denunce, è arrivato anche il Daspo da Bibione per tre anni. Per il questore lo Shany era diventato metà di persone poco raccomandabili, da qui la chiusura disposta per 10 giorni.