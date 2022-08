Eraclea, maxi gradino per entrare in spiaggia: «Anziani costretti a sedersi in terra e a scivolare. Ai disabili negato l'accesso»

ERACLEA - «Per accedere alla spiaggia libera c'è un enorme dislivello, circa 60-70 centimetri. Un'impresa per i bagnanti anziani che ogni giorno devono sedersi in terra, poggiare le loro cose, scivolare giù dal gradino e riprendere tutto. Per non parlare delle persone disabili impossibilitate a entrare». A lanciare l'allarme è Miranda, 73 anni, che ha scritto al nostro giornale per segnalare la situazione di disagio. La signora ha una casa al mare a Eraclea , nel veneziano, ma quest'anno fare il bagno sarebbe diventato davvero difficoltoso.

Eraclea, maxi gradino per entrare in spiaggia

Per andare al mare, spiega la signora veneta, occorre scendere un maxi gradino che renderebbe quasi impossibile l'accesso al mare per persone anziane o con disabilità. «Il punto di spiaggia libera in questione – aggiunge Miranda – è quello a cui si accede da via Marinella, tra due stabilimenti. Ho scritto anche al Comune per segnalare la questione, ma non ho avuto risposta».

Conclude Miranda: «Serve una rampa per consentire a tutti l'accesso in spiaggia. Siamo ai primi di agosto e la spiaggia libera è mezza vuota. Segno che questo impedimento disincentiva l'arrivo dei bagnanti. E che figura ci facciamo con i turisti stranieri?».