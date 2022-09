Elezioni, i nomi degli eletti in Veneto. Risultati definitivi del voto alla Camera e al Senato IN AGGIORNAMENTO

Elezioni politiche in Veneto, i risultati definitivi della votazione alla Camera e del Senato nella nostra regione. Nomi dei canditati, liste e percentuali di voti. Chi sono gli eletti.

I nomi degli eletti alla Camera in Veneto

Nella circoscrizione Veneto 1 per la coalizione del Centrodestra sono stati eletti Giorgia Andreuzza (collegio uninominale di Chioggia), Ingrid Bisa (collegio uninominale di Belluno), Dimitri Coin (collegio uninominale di Castelfranco Veneto) e Martina Semenzato (collegio uninominale di Venezia).





Nella circoscrizioneper la coalizione di Centrodestra sono stati eletti(collegio uninominale di Selvazzano Dentro),(collegio uninominale di Vicenza),(collegio uninominale di Verona) e(collegio uninominale di Bassano del Grappa).

+++Il voto alla CAMERA nel dettaglio+++

VENETO 1 - U04

CANDIDATO - LISTE - VOTI %

Voti alla Camera VENETO 1 - U04 i risultati definitivi. 302 sezioni scrutinate su 302.



Dimitri Coin - 103.784 - 62,6%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 56.882 35,4%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 29.194 18,2%

- FORZA ITALIA 11.576 7,2%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3.469 2,2%



Giovanni Zorzi - 30.043 - 18,1%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 19.865 12,4%

- +EUROPA 4.533 2,8%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.023 2,5%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 438 0,3%



Nadine Tabacchi - 12.727 - 7,7%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 12.118 7,5%



Maurizio Mestriner - 7.304 - 4,4%

- MOVIMENTO 5 STELLE 6.999 4,4%



Monica Morando - 4.083 - 2,5%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 3.931 2,5%



Loris Mazzorato - 4.071 - 2,5%

- VITA 3.910 2,4%



Lucia Marta Nardo - 1.830 - 1,1%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.773 1,1%



Gabriele Zanella - 1.440 - 0,9%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.323 0,8%



Silvana Andreozzi - 629 - 0,4%

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 577 0,4%

VENETO 1 - U02

CANDIDATO - LISTE - VOTI %

Voti alla Camera VENETO 1 - U02 i risultati definitivi. 438 sezioni scrutinate su 438



Giorgia Andreuzza -126.767 53,5%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 70.247 30,7%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 31.452 13,7%

- FORZA ITALIA 14.326 6,3%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 7.048 3,1%



Francesca Bressanin - 59.221 - 25,0%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 41.090 18,0%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 8.003 3,5%

- +EUROPA 7.108 3,1%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 894 0,4%



Federico Resler - 17.914 - 7,6%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 17.075 7,5%



Alessandro Ferro - 17.079 - 7,2%

- MOVIMENTO 5 STELLE 16.298 7,1%



Lorenza Citeroni - 5.943 - 2,5%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 5.776 2,5%



Domenico D'Amico - 4.277 - 1,8%

- VITA 4.137 1,8%



Cesare Serratore - 2.518 - 1,1%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.432 1,1 %



Marco Simionato - 2.394 - 1,0%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.184 1,0 %



Novella Maria Espen - 888 - 0,4%

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 833 0,4 %



VENETO 1 - U01

CANDIDATO-LISTE-VOTI %

Voti alla Camera VENETO 1 - U01 i risultati definitivi. 414 sezioni scrutinate su 414.



Martina Semenzato - 99.750 - 50,3 %

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 57.525 30,1 %

- LEGA PER SALVINI PREMIER 22.139 11,6 %

- FORZA ITALIA 11.202 5,9 %

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 5.944 3,1 %



Maria Teresa Menotto - 55.796 - 28,1%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 37.625 19,7 %

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 9.107 4,8 %

- +EUROPA 6.364 3,3 %

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 754 0,4 %



Alberto Baban - 15.580 - 7,9%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 14.794 7,7 %



Marco Lazzarini - 14.709 - 7,4 %

- MOVIMENTO 5 STELLE 14.074 7,4 %



Bruno Milliaccio - 4.479 - 2,3 %

- ITALEXIT PER L'ITALIA 4.322 2,3 %



Adriano Longo - 2.524 - 1,3 %

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.452 1,3 %



Monica Coin - 2.512 - 1,3 %

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.316 1,2 %



Massimo Rubi - 2.282 - 1,2 %

- VITA 2.191 1,1 %



Luigi Romanato - 690 - 0,4%

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 649 0,3 %





VENETO 2 - U02

CANDIDATO-LISTE-VOTI %

Voti alla Camera VENETO 2 - U02 i risultati definitivi. 351 sezioni scrutinate su 351.



Massimo Bitonci - 122.114 - 59,1%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 65.065 33,0%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 31.969 16,2%

- FORZA ITALIA 14.521 7,4%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 5.522 2,8%



Katia Maccarone - 43.206 - 20,9%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 28.883 14,6%

- +EUROPA 5.798 2,9%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 5.337 2,7%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 778 0,4%



Maria Antonietta Auditore - 16.634 - 8,1%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 15.859 8,0%



Rosa Valentino - 10.774 - 5,2%

- MOVIMENTO 5 STELLE 10.367 5,3%



Lina Manuali - 5.199 - 2,5%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 5.062 2,6



Michela Cattozzo - 4.850 - 2,4%

- VITA 4.703 2,4



Nicola Degani - 2.064 - 1,0%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.004 1,0

Emanuele Caon - 1.658 - 0,8%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.550 0,8





VENETO 2 - U04

CANDIDATO - LISTE - VOTI %

Voti alla Camera VENETO 2 - U04 i risultati definitivi. 434 sezioni scrutinate su 434.





Silvio Giovine - 134.165 - 57,4%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 74.272 32,9%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 37.697 16,7%

- FORZA ITALIA 14.279 6,3%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3.971 1,8%



Giulia Andrian - 51.424 - 22,0%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 35.260 15,6%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7.149 3,2%

- +EUROPA 6.599 2,9%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 713 0,3%



Marica Dalla Valle -19.785 - 8,5%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 18.713 8,3%



Gedorem Andreatta - 11.109 - 4,8%

- MOVIMENTO 5 STELLE 10.741 4,8%



Ilaria Brunelli - 6.901 - 3,0%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 6.659 3,0



Boris Ventura 5.498 - 2,4%

- VITA 5.334 2,4



Silvia Giaretta - 2.498 - 1,1​%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.407 1,1%



Alberto Carraro - 2.242 - 1,0%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.090 0,9%

I nomi degli eletti al Senato in Veneto

I candidati eletti in Veneto al Senato sono: Anna Marina Bernini, nel collegio uninominale VENETO - U03 (PADOVA); Mara Bizzotto, nel collegio uninominale VENETO - U04 (VICENZA) e Luca De Carlo, nel collegio uninominale VENETO - U02 (TREVISO).

+++Il voto al SENATO nel dettaglio+++



VENETO - U02

CANDIDATO - LISTE - VOTI %

Voti al Senato VENETO - U02 i risultati definitivi.1065 sezioni scrutinate su 1065.





Luca De Carlo - 316.431 - 57,4%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 171.838 32,4%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 87.836 16,6%

- FORZA ITALIA 35.076 6,6%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 11.018 2,1%



Paolo Galeano - 123.192 - 22,3%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 78.659 14,8%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19.549 3,7%

- +EUROPA 18.178 3,4%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 1.515 0,3%



Francesca Tiziana Paola Bergamo - 46.030 - 8,3%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 43.604 8,2%



Flavio Baldan - 27.689 - 5,0%

- MOVIMENTO 5 STELLE 26.393 5,0%



Roberto Levi - 13.860 - 2,5%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 13.356 2,5%



Alberto Poli - 10.576 - 1,9%

- VITA 10.180 1,9%



Loredana Veronese - 6.340 - 1,2%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6.090 1,2%



Gabriella Cassol - 5.063 - 0,9%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4.607 0,9%



Massimiliano Zannini - 2.458 - 0,5%

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 2.297 0,4%







VENETO - U04

CANDIDATO - LISTE - VOTI %



Voti al Senato VENETO - U04 i risultati definitivi. 833 sezioni scrutinate su 833.







Mara Bizzotto - 256.605 - 57,0 %

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 142.079 32,7 %

- LEGA PER SALVINI PREMIER 69.903 16,1 %

- FORZA ITALIA 29.145 6,7 %

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 7.592 1,8 %



Maria Claudia Longhi - 100.022 - 22,2 %

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 67.209 15,5 %

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 14.921 3,4 %

- +EUROPA 13.519 3,1 %

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 1.171 0,3 %



Marilisa Munari - 39.842 - 8,8 %

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 37.558 8,6 %



Barbara Guidolin - 23.177 - 5,1 %

- MOVIMENTO 5 STELLE 22.152 5,1



Giorgio Amadori - 11.811 - 2,6 %

- ITALEXIT PER L'ITALIA 11.354 2,6



Luigi Caponetto - 9.097 - 2,0%

- VITA 8.741 2,0



Cristina Bomitali - 4.607 - 1,0 %

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4.442 1,0



Roberto Fogagnoli - 4.079 - 0,9 %

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3.781 0,9



Filippo Sciortino - 1.330 - 0,3 %

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 1.255 0,3





VENETO - U03

CANDIDATO - LISTE - VOTI %



Voti al Senato VENETO - U03 i risultati definitivi. 888 sezioni scrutinate su 888.



Anna Maria Bernini - 272.010 - 54,7%

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 154.267 32,1%

- LEGA PER SALVINI PREMIER 64.257 13,4%

- FORZA ITALIA 33.870 7,1%

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 11.501 2,4%



Emanuele Alecci - 121.053 - 24,3%

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

ROGRESSISTA 82.788 17,2%

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16.316 3,4%

- +EUROPA 15.701 3,3%

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

ATICO 1.542 0,3%



Innocente Marangon - 43.976 - 8,8%

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 41.743 8,7%



Giorgio Burlini - 28.964 - 5,8%

- MOVIMENTO 5 STELLE 27.770 5,8%



Francesca Conz - 11.567 - 2,3%

- ITALEXIT PER L'ITALIA 11.170 2,3%



Lina Spinelli - 9.329 - 1,9%

- VITA 8.984 1,9%



Ampelio Pinton - 4.832 - 1,0%

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4.654 1,0%



Stefania Aquilini - 4.459 - 0,9%

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4.181 0,9%



Tania Torresi - 1.544 - 0,3%

- ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 1.452 0,3