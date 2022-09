TREVISO - Carlo Nordio, l'ex magistrato trevigiano eletto alla Camera in Veneto con Fratelli d'Italia e indicato da molti come "ministro in pectore" della Giustizia, commenta la vittoria del partito di Giorgia Meloni ai microfoni del Gazzettino. E aggiunge: «C'è la tentazione di mettere piede nel ministero della Giustizia e rimediare rapidamente al disastro che rallenta i nostri processi».

Tra le priorità elencate da Nordio, una revisione della giustizia civile. «Semplificare subito - conclude - la giustizia civile che ci costa 30-40 miliardi, due punti di Pil». (Intervista di Mauro Favaro).