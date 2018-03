Alcol ai minori: 3 mesi di chiusura per la discoteca Night and day

di Davide Tamiello

NOALE - La sanzione è pesante:. Gli accertamenti dei carabinieri hanno portato alla conclusione che in più occasioni,. Situazione esplosa, in particolare, nell'ultima notte di Halloween, con ragazzi finiti all'ospedale alle soglie del coma etilico . Il questore Danilo Gagliardi, una settimana dopo, aveva ordinato un mese di stop al gestore del locale. Nel frattempo i controlli dei militari sono proseguiti e sono sfociati in una multa da 666 euro, motivata anche dal fatto che quell'episodio non era un caso a sé ma aveva avuto una discreta lista di precedenti. La normativa però prevede anche una sanzione accessoria: la sospensione di tre mesi dell'attività da parte dell'organo che rilascia la licenza. In questo caso, quindi, il Comune: il provvedimento partirà da domenica 1. aprile e durerà fino al 1. luglio...