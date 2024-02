SCORZE' - Poco tempo fa si era sottoposta a un intervento chirurgico al seno. Tutto sembrava fosse andato per il meglio ma poi in pochi mesi la situazione si è aggravata. A soli 45 anni è morta l'altro ieri per un male incurabile all'ospedale di Mirano Barbara Petenà di 45 anni che lascia tra le lacrime le due adolescenti figlie Angelica e Vittoria con cui abitava in via Fontane a Rio San Martino, dove risiedeva dopo essersi sposata. Dapprima viveva a Scorzè capoluogo con i propri genitori e frequentava l'associazione degli scout di Scorzè. Una donna serena che si è sempre adoperata per la famiglia e che si era resa utile anche nell'ambito della scuola, della vita sociale e delle manifestazioni che si facevano in paese.

"Era stata eletta rappresentante di classe quando ambedue le figlie erano alunne della scuola primaria e successivamente nelle scuole medie. Con le amiche è sempre stata una donna solare e con loro cercava di essere utile anche nell'ambito delle associazioni in parrocchia, così nella scuola», ricorda un'amica. "Talvolta di primo acchito poteva anche sembrare selettiva aggiungono le compagne della sua giovinezza - ma con noi è sempre stata una grande amica e ci piaceva stare assieme. Con lei ridevamo ed eravamo solite scambiarci le impressioni sulle persone che ci circondavano. L'ironia ci aiutava a stare insieme anche dopo che le avevano diagnosticata la malattia e lei stessa cercava di sdrammatizzare la situazione. Anzi avevamo prenotato dei biglietti per assistere al concerto di Vasco Rossi pur a mlincuore dato che lei preferiva i Modà, il gruppo pop rock formatosi a Milano nel 2002".

"La notizia della sua morte si era sparsa in paese già domenica mattina dice il vicesindaco Angelo Michielan - La sua perdita ci reca un grande dispiacere. Era conosciuta da molte persone in paese perché attiva nell'ambito parrocchiale e scolastico. Siamo vicini con tutto il cuore alla sua famiglia e soprattutto alle sue figlie". Barbarà Petenà si era diplomata in una scuola secondaria commerciale e durante la sua adolescenza faceva parte del gruppo Agesci di Scorzè. I funerali si svolgeranno nella chiesa arcipretale di Scorzè domani alle 15. La salma partirà dall'ospedale di Mirano e, dopo le sacre esequie, proseguirà per la cremazione. Il rosario in suffragio sarà recitato stasera alle 19,15 nella chiesa di Scorzè. Si invitano i fedeli a porgere non fiori ma offerte (https://dona.ioveneto.it/) a favore dello Iov di Padova .