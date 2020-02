Coronavirus, due nuovi contagi in Veneto: una donna del centro di Venezia e una persona nel Padovano

Coronavirus, due nuovi casi di contagio oggi in Veneto : la conta delle persone infettate sale a 27. Si tratta di una persona anziana di Venezia, residente in centro storico, che era già ricoverata all’Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano. Entrambe le persone appartengono agli stessi cluster già noti, quelli del Veneziano e del Padovano.

Coronavirus, la Mappa dei casi di contagio in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Coronavirus, i in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quello che sta succedendo a Nordest ve lo racconta in diretta il Gazzettino. Mappa del contagio aggiornata in tempo reale. VENETO . I casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 25.