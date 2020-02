Coronavirus in Veneto. Mappa dei casi Guarda I contagiati sono saliti a 16, tre operatori dell'ospedale di Dolo. Caso sospetto a Rovigo

Coronavirus, le ultime notizie sui casi in Veneto aggiornate in diretta sul Gazzettino.it. La preoccupazione e il livello di allerta sono alti in Veneto, dove i casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 16. La Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus (LEGGI TUTTO).

A Vo' Euganeo, in provincia di Padova, si contano 12 casi, tra cui la persona deceduta. Coronavirus: Vo' un paese isolato vietata ogni attività. A Padova proibito l'ingresso in ospedale. Sempre a Vo' Euganeo otto cittadini cinesi in ospedale per controlli: si cerca il punto zero

A Dolo sono stati registrati tre casi di positività fra persone che operano all'interno dell'ospedale: si tratta di una cardiologa, un infermiere anestesista e una operatrice delle pulizie.

A Oriago di Mira risiede il primo paziente infetto del Veneziano. Qui sono state prese misure cautelari: stop a tutte le manifestazioni sportive, compresa la partita Verona-Cagliari.

A Rovigo si attendono gli esiti delle analisi su un paziente che potrebbe essere il primo contagiato dal Coronavirus in Polesine: ieri pomeriggio un campione di sangue è stato inviato dall’ospedale di Rovigo al laboratorio con la richiesta di accertamento per sintomi compatibili con il covid-19.

Resta vietato l'accesso all'ospedale di Schiavonia (Padova)

Secondo l'ordinanza emessa dal ministro Roberto Speranza, di concerto con il presidente del Veneto Luca Zaia, resta vietato l'accesso all'ospedale di Schiavonia (Padova), dove sono stati accertati i primi due casi di infezione in pazienti ricoverati, di cui uno deceduto. Tutta l'attività programmata è «tassativamente sospesa», e a tutto il personale in servizio si dovrà misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi presenti, effettuare il tampone e attenderne l'esito (circa 3 ore). In presenza di sintomi e tampone positivo verrà attivato il ricovero in malattie infettive.

Vo' Euganeo, il paese fantasma

Prosegue l'isolamento a Vo' Euganeo, che stamane appare spettrale.



Ultimo aggiornamento: 10:54

