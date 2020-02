Ghedina, Aquila del Carnevale "blindato", lancia il messaggio olimpico e per Cortina 2021

VENEZIA - Una spettacolare «discesa libera» dal campanile di San Marco e traguardo sul grande palco di Piazza San Marco, accompagnata dagli applausi delle migliaia di spettatori che, sguardo all'insù, hanno seguito il volo del campione del mondo di sci Kristian Ghedina, l'Aquila 2020 del Carnevale di Venezia. Questa mattina si è rinnovato uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, il celebre atleta si è calato dal «Paron de casa» sventolando la bandiera dei prossimi Campionati Mondiali di sci alpino 2021, di cui è ambassador, il grande appuntamento che si terrà a Cortina (Belluno) e che precederà le Olimpiadi del 2026.



Fiato sospeso e ovazione quando, sci ai piedi, il campione ha rievocato in volo la sua memorabile spaccata a 140 chilometri orari fatta sullo schuss finale di Kitzbuhel nel 2004. Ad attendere Kristian Ghedina, che per il Volo ha indossato una speciale pettorina colorata protetta da un grande mantello rosso a forma di cuore, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro cha salutato i circa 20mila spettatori presenti in Piazza San Marco. Il Volo dell'Aquila anche quest'anno ha costituito un riconoscimento al mondo dello sport, ai suoi valori e alla sua profonda valenza educativa ma anche un messaggio di sostegno per i Mondiali di sci alpino 2021 e le Olimpiadi Invernali che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina. Una mattina di grande spettacolo, iniziata con la sfilata delle maschere dei cortei storici del Cers e proseguita con l'esibizione sul palco di Piazza San Marco dei tre ragazzi veneziani, Leonardo Milone, Sebastiano Franzoi e Francesco Resini, che hanno composto la canzone «Duri i Banchi» dopo l'acqua alta eccezionale che ha colpito Venezia lo scorso novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA