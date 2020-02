Coronavirus, famiglia contagiata a Venezia: i risultati dei test sulle persone venute in contatto

VENEZIA - Famiglia contagiata dal coronavirus per due giorni a Venezia e risultata positiva al virus una volta rientrata a Taiwan. Le ultime notizie sul caso dopo i controlli nell'hotel dove i contagiati hanno soggiornato e sulle persone con le quali sono entrati in contatto: nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i due, e sono già peraltro scaduti i 14 giorni di incubazione del virus.

La notizia, anticipata oggi da il Gazzettino, ha trovato conferme da parte della Regione Veneto. La presenza della coppia di coniugi taiwanesi in laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal ministero della Salute, che - attraverso il Dipartimento di prevenzione - ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove sono passati.

L'Ulss ha inviato nella struttura gli operatori del Servizio di prevenzione per due volte. La prima nella giornata di venerdì 8 febbraio: i sanitari hanno parlato con tutte le persone che erano entrate in contatto con la coppia per sapere se, da allora ad oggi, avevano accusato febbre o tosse. La risposta è stata negativa: tutti gli addetti dell'albergo hanno detto di stare bene. Ieri, l'Ulss è tornata nuovamente a verificare. E anche ieri l'esito del sopralluogo è stato negativo: nessuno - né tra i camerieri né tra gli addetti alla reception - ha presentato sintomi.



La famiglia contagiata dal coronavirus e in viaggio per l'Italia: padre, madre e due figli

I contagiati ora sono quattro: il ministero della Salute di Taiwan ha inizialmente annunciato il contagio del marito e della moglie tornati dall'Italia definendoli pazienti numero 15 e 16; sabato ha ufficializzato il paziente numero 17 per Taiwan, vale a dire uno dei due figli. E ieri il numero 18, l'altro figlio. I due ragazzi erano in viaggio con i genitori in Italia e la loro età è attorno ai vent'anni.



