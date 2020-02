Coronavirus, sulla nave Diamond Princess 135 contagiati. Xi: «La situazione resta molto grave»

Secondo l'Oms i casi di coronavirus, la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere «la punta dell'iceberg». Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre una «missione di esperti internazionali» è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all'epidemia, ha messo in guardia in un tweet che «ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina». Intanto il numero dei decessi per il coronavirus ha sfiorato ieri i 100 casi, attestandosi a 97, il numero più alto in una sola giornata dall'inizio dell'epidemia. L'Oms sottolinea poi come il quadro generale non sia cambiato: «Il 99% dei casi è in Cina e peraltro la maggioranza è lieve».

Diamond Princess, 135 contagi. Aumentano i casi di contagio del coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera isolata nella baia di Yokohama, in Giappone con a bordo anche 35 italiani. Secondo gli ultimi dati, diffusi dalla Cnn, i nuovi contagi sarebbero 65, portando il totale complessivo a 135 casi.

Xi: «La situazione resta molto grave». La situazione al momento «resta molto grave»: lo ha detto il presidente Xi Jinping visitando nel pomeriggio il Ditan Hospital di Pechino, struttura sanitaria dedicata alla cura della polmonite dal coronavirus 2019-nCoV, aggiungendo tuttavia che la Cina «può certamente centrare una vittoria piena nella lotta al nuovo coronavirus», secondo quanto riferisce la Xinhua. L'ispezione è la prima uscita pubblica del presidente da quella nello Yunnan del 19-22 gennaio e dall'apparizione pubblica del 5 febbraio per ricevere a Pechino il premier cambogiano Hun Sen

«La rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una più estesa trasmissione in altri Paesi; in breve, potremmo soltanto aver visto la punta dell'iceberg», ha osservato il numero uno dell'Oms. Se all'estero il contagio sembra aver viaggiato a un passo più lento della Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ci possa essere un'accelerazione dell'epidemia che ha infettato più di 40.000 persone e causato 908 morti in Cina. «Il contenimento resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la finestra dell'opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus», ha aggiunto ancora. Fuori dalla Cina ci sono state più di 350 infezioni suddivisi in quasi 30 tra Paesi e regioni. Due le vittime, una a Hong Kong e una nelle Filippine.

Il bollettino dello Spallanzani

«La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva». Così lo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano. «Le loro condizioni cliniche sono stazionarie, con parametri emodinamici stabili. Continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata». E «i bambini provenienti dalla Città Militare della Cecchignola sono senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus». Lo rende noto lo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano. «Nella eventualità di una seconda negatività, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla Donna, sempre proveniente dalla Città Militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola. Il trasferimento avverrà con un mezzo dell'Ares 118 e d'intesa con l'Autorità sanitaria militare».

IL BILANCIO

Con 97 nuovi decessi è salito a 908 morti il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Cina. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano, precisando che si registrano 3.062 nuovi casi confermati e 4.008 sospetti. Secondo le autorità cinesi, 296 persone sono in condizioni gravi mentre 632 sono state dimesse dagli ospedali. I casi confermati in Cina dallo scoppio dell'epidemia sono 40.171.



There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

Il numero dei decessi per il coronavirus ha sfiorato ieri i 100 casi, attestandosi a 97, il numero più alto in una sola giornata dall'inizio dell'epidemia. Lo rileva la Bbc. Finora, secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University, hanno perso la vita un totale di 910 persone nel mondo mentre sono quasi 3.500 quelle guarite.

REGNO UNITO: MINACCIA SERIA E IMMINENTE

Intanto nel Regno Unito altre quattro persone sono state trovate positive al coronavirus portando ad 8 le persone contagiate. Lo riporta la Bbc citando il professor Chris Whitty, chief medical officer for England, che ha spiegato che tutte le persone affette dal nuovo virus sono «entrate in contatto con il primo infetto britannico che si era ammalato in Francia». Qui, in particolare in Alta Savoia, ci sono ancora cinque britannici contagiati a causa di contatti con un altro turista che l'aveva contratto a Singapore. Il dipartimento della Sanità britannica considera il coronavirus «una minaccia seria e imminente per la saluta pubblica».



