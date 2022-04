Il Comune di Mira incassa 2 milioni dal Pnrr, il sindaco: «La pista di atletica fra le priorità»

MIRA - Nelle casse del Comune di Mira sono arrivati, questa settimana, quasi due milioni di finanziamenti dal Pnrr. Le risorse sono destinate alla pista d'atletica, alla ristrutturazione della casa delle associazioni a Mira Taglio, al rifacimento degli spogliatoi del calcio nello stadio Gazzetta e al primo stralcio delle piste ciclabili di via Foscara e di via Valmarana.

I progetti sono già pronti e l'affidamento dei lavori avverrà entro luglio - ha annunciato l'assessore al bilancio Fabio Zaccarin. Proprio nei giorni scorsi l'ex velocista dolese Manuela Levorato, due volte medaglia di bronzo agli Europei, aveva denunciato le pessime condizioni della pista di atletica di Mira. «Vedere la pista dove mi sono allenata per quasi vent'anni ridotta in questo stato, fa soffrire - aveva scritto - Sarebbe importante far capire a tutti che investire nello sport è investire nel benessere delle persone».





SODDISFATTO IL SINDACO DORI

«Un finanziamento da 1,9 milioni di euro per cinque opere pubbliche attese da anni e arrivati dal Pnrr ha spiegato il sindaco Marco Dori. Sono frutto anche della battaglia sacrosanta avviata quest'inverno per superare la disparità introdotta dall'indice di vulnerabilità. Gli interventi già inseriti nel piano di bilancio 2022-2024 dovranno essere avviati entro luglio 2023. Nel dettaglio i circa due milioni saranno così distribuiti: 970 mila euro per la ristrutturazione della pista d'atletica e 150 mila euro per gli spazi della casa delle Associazioni, 700 mila euro per le piste ciclabili di via Foscara e via Valmarana e 180 mila euro per il rifacimento degli spogliatoi del calcio nello stadio Gazzetta a Valmarana. Il Comune di Mira dovrà cofinanziare parte delle spese per circa 100 mila euro. Tutte le opere ha spiegato l'assessore al Bilancio dispongono già delle relative progettazioni che delle procedure di avvio dei lavori entro i tempi stabiliti. Le risorse sono vincolate, per il loro impiego, all'affidamento dei lavori entro luglio 2023 e al rispetto dei vincoli previsti dai finanziamenti europei. L'amministrazione è già al lavoro per trovare le modalità di attuazione più veloci in termini finanziari di questi e degli altri importi assegnati.

«Questi finanziamenti ha spiegato il sindaco di Mira sono molto importanti per avviare progetti strategici e attesi da tempo».