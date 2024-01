Sparatoria a Corviale, colpi d'arma da fuoco in strada: due feriti, uno in condizioni gravissime

Due feriti, uno in maniera grave. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta a Corviale, quartiere alla periferia della Capitale. Un vero e proprio agguato, stando alle prime ricostruzioni, avvenuto poco dopo le 19,30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, in zona Corviale, nella periferia di Roma.

Sparatoria a Corviale

Contro i due uomini, entrambi italiani, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco da killer a bordo di autovettura, scappati subito dopo. Una delle due vittime dell'agguato è ferito ad una gamba, ma sta bene.

L'altro è stato colpito al torace e gli operatori del 118 hanno messo in pratica le operazioni di rianimazione in ambulanza: è gravissimo. Sul posto i carabinieri che indagano sull'episodio. A chiamare il 112 sono stati numerosi passanti che hanno assistito alla scena.