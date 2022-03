Caro bolletta, a Padova il Comune coibenta gli impianti sportivi e riduce i consumi dell'85%

PADOVA - Contro il caro bolletta, il Comune di Padova fa scattare l’efficientamento energetico degli impianti sportivi e i consumi scendono dell’85%. Nonostante le notizie che arrivano dal fronte ucraino che hanno fatto schizzare alle stelle il costo di gas e petrolio la giunta Giordani, contrariamente ad altre amministrazioni italiane, ha deciso non spegnere i lampioni durante la notte o di limitare l’uso dei termosifoni negli uffici pubblici e nelle scuole. Ha optato, invece, sull’efficienza energetica. In questo senso vanno i 4,6 milioni di euro stanziati, ormai 5 anni fa (giocando dunque d’anticipo sui tempi), per la coibentazione di 13 arcostrutture sportive presenti sul territorio comunale. Solo oggi, per esempio, l’assessore allo Sport, Diego Bonavina, ha fatto approvare il progetto esecutivo (stanziamento da 900.000 euro) che consentirà di rendere “energeticamente efficienti” tre strutture: quella di Ca’ Rasi alla Mandria, la Falconetto a Forcellini e la Gozzano nel quartiere Guizza.

«A oggi le arcostrutture coibentate sono 9 – spiega Bonavina – delle 13 complessive. Ora andiamo a finanziare altri 3 progetti. L’ultima struttura, invece, godrà di un finanziamento da 700.000 euro legato al Bando periferie. Un intervento di questo tipo – aggiunge – si rivela particolarmente importante in tempi come questi con l’esplosione del costo di gas e petrolio. Ho chiesto ai tecnici del Comune di confrontare, per quel che riguarda le strutture già coibentate, le vecchie bollette con quelle attuali e mi hanno confermato che il risparmio sui consumi è di circa l’85%. Questo è risultato importantissimo. Non solo. L’efficientamento energetico abbatte le emissioni di Co2. Con questo progetto è come avessimo piantato in città 13.000 nuovi alberi».