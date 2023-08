Manuela Levorato perde il record sui 100 metri: «Ben venga, me lo sono goduto per 22 anni»

DOLO - Dopo ventidue anni è arrivato il "pareggio": nelle batterie dei 100 metri femminili ai campionati mondiali in corso a Budapest Zaynab Dosso, la velocista delle Fiamme Azzurre originaria della Costa d'Avorio e cresciuta a Rubiera in Emilia, ha infatti chiuso in 11"14, esattamente il tempo che la veneziana Manuela Levorato aveva ottenuto il 4 luglio del 2001 a Losanna: il migliore mai ottenuto da una azzurra, record italiano per oltre due decenni ora eguagliato.

«Mi sembrava impossibile che quel record italiano fosse durato così tanto, e che duri ancora» confessa Manuela Levorato, che oggi segue da vicino le giovani leve dell'atletica leggera veneta come vice presidente regionale delegata alla promozione («Sabato sarò a Mel con 101 ragazzi talentuosi della regione in raduno, questo mi piace fare adesso, seguire i giovani promettenti nel loro percorso» sottolinea).



Dispiace un po' quando un record viene battuto?

«Sinceramente non mi sento di dire che mi dispiaccia.

Ho avuto tempo per godermelo, metà della mia vita l'ho passata da detentrice di questo record. Da donna di sport e dirigente sportiva non posso che dire "ben venga", largo alle giovani. Con le piste e le scarpe di oggi, ben diverse da quelle che si usavano ai miei tempi, c'era da stupirsi che questo record fosse ancora in piedi. Cancellare un record dall'albo d'oro fa parte del gioco, anche io l'ho tolto a qualcuno (11"23 di Giada Gallina del 1997, ndr). Le medaglie invece non te le toglie nessuno».



Cosa pensa di Zaynab Dosso come atleta?

«Devo confessare che non sono riuscita a seguire in diretta la gara, ma la conosco bene. So che è seria, molto brava, con un ottimo allenatore. Magari da velocista certi particolari li riesci a notare prima, ma secondo me era già da un paio di anni che aveva questi tempi nel mirino e sono contenta che ora sia riuscita ad ottenerli. Non è una sorpresa, anzi, pensavo potesse arrivarci anche prima. È stata bravissima, complimenti!».



Come sta seguendo questi mondiali?

«Avrei dovuto fare il commento tecnico per Eurosport, ma per motivi personali non sono riuscita. Però quando posso cerco di seguire le gare, ovviamente. Personalmente sono molto contenta anche per quello che è riuscita a fare Elisa (Molinarolo, astista che per qualificarsi per la finale ha migliorato due volte il suo record personale, arrivando a 4.65, ndr), migliorandosi di nove centimetri, impresa non facile su un palcoscenico del genere. Lei prima di passare alle Fiamme Oro gareggiava per la Riviera del Brenta, la società di cui sono vice presidente onoraria e da cui sono legata fin dalle mie origini atletiche. Elisa quando gareggiava con noi ha lasciato un buonissimo ricordo sia per le sue qualità di atleta che per quelle umane».



La velocità italiana, dopo un paio di anni di alto livello si trova ora un po' in difficoltà in questi mondiali, con Jacobs e Tortu che a Budapest non sono riusciti a brillare come ci avevano abituati nelle gare individuali, quali potrebbero essere le ragioni?

«Forse adesso stiamo vedendo un momento di flessione al maschile, ma dobbiamo tener conto che il nostro "mestiere" di velocisti è il più duro. Nelle competizioni internazionali ci troviamo 60 iscritti, tutti fortissimi. Portare a casa qualcosa di importante è difficilissimo. Senza nulla togliere alle altre specialità, ogni isola, ogni paese, ha dei velocisti e delle velociste. È il gesto più istintivo, la velocità è la capacità più semplice da individuare. Per questo è sempre dura. Penso comunque che in questi mondiali si possa ancora contare sulle staffette per cercare qualche soddisfazione: abbiamo una bella scuola in Italia e sicuramente ci proveremo».



E, a due anni dall'oro olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs tornerà a correre stasera con la staffetta 4x100: appuntamento con la batteria alle 19.30. Confidando nelle previsioni dell'ex velocista azzurra.