TREVISO - E’ mancato dopo una malattia durata 2 mesi e che non gli ha dato scampo, Mario Simonetta, ex allenatore della mitica Libertas Atletica di Treviso e scopritore di tanti talenti dell’atletica leggera in provincia di Treviso. Solo per citarne alcuni la lanciatrice del peso Mara Rosolen, una infinità di titoli italiani e la partecipazione alle Olimpiadi, l e saltatric i in alto Sabina Ghedin (tricolore) e Lina Costenaro, la mezzofondista Luciana Saccol, l’allenatrice Flora Pavan, il mezzofondista e ora imprenditore Paolo De Bortoli , fondatore della cantina Col Vetorz . Ma l’elenco è infinito. Come non ricordare Umberto Lorenzon, la velocista Meri Carraro ( record italiano di staffetta ), davvero una schiera lu nga di atleti che sotto le sapienti mani di Mario Simonetta hanno conosciuto il panorama nazionale e internazionale della regina degli sport. Simonetta, trevigiano di nascita, classe 1942 era letteralmente nato sui campi di atletica.



TRICOLORE DI MARCIA

Una passione per le scarpette chiodate scoperta ancora adolescente e che lo aveva fatto diventare negli anni Sessanta anche campione italiano di marcia. Un marciatore perfetto, aveva sfiorato anche la convocazione olimpica. Fino agli anni ‘90 risultava essere tra i primi 10 assoluti marciatori in Italia sulla distanza dei 10 km. D al 2009 al 2014 allenatore alla Trevisatletica. Lo scorso 13 dicembre, pur assente, Simonetta aveva ricevuto il premio dai Veterani dello Sport di Treviso a Palazzo Rinaldi dalle mani dell’ex presidente del Coni, Ottoni e dal vice sindaco Alessandro Manera, grazie anche all’organizzazione di Meri Carraro vera anima del folto gruppo degli ex atleti della Libertas Treviso assieme a Gaetano Mazzeo che da alcuni anni si ritrovavano per un incontro con viviale nel rinverdire i fasti della mitica società di atletica leggera nata sul campo dello Stiore. Anni sui campi di terra rossa battuta e poi in quello di via delle Medaglie d’Oro a San Lazzaro con i mano sempre il cronometro a scandire i tempi dei propri mezzofondisti o velocisti, a far provare lanci o i salti a chi aveva le qualità come saltatore in alto o in lungo. Mario Simonetta era sempre attorniato dall’affetto immenso di tutti i suoi atleti che lui chiamava anche con lunghe telefonate sistematicamente uno ad uno, una mente lucida, ricordava tutto, vivace, allegro e con una voce stentorea talmente forte da battere microfono e megafoni. Verrà sepolto a San Biagio di Callalta. Lascia la figlia Manuela e i due amatissimi nipoti Davide e Silvio.