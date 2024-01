Padova. Morti intossicati all'ex Configliachi, identificata anche la terza vittima

PADOVA - Il terzo ragazzo morto all'ex Configliachi è un 24enne incensurato. É stato identificato il terzo giovane che ha perso la vita la sera del 6 gennaio con altri due connazionali: i tre si erano riparati nell'edificio abbandonato di via Guido Reni a Padova e per scaldarsi avevano acceso un braciere. Fin da subito si è pensato a una intossicazione per le esalazioni.

Due delle vittime sono state subito identificate in un 24enne e un 18enne, già noti alla polizia. Sono stati attivati contatti con il Consolato tunisino in Italia a Milano che ha rintracciato e informato della tragedia i familiari in Tunisia. Grazie a una parente che abita in Abruzzo, si è riusciti a dare un nome anche alla terza vittima: è il fratello maggiore del 18enne.

Non ha alcun precedente.