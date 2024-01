PADOVA - «Entro la fine di questa settimana arriverà il via libera per la vendita del Configliachi alla Provincia». Ad annunciarlo è stata, ieri mattina, l’assessor a regionale alla Sanità , Manuela Lanzarin . A pochi giorni dalla triplice tragedia, l’annosa vicenda dell’edificio di via Reni preda del degrado da anni potrebbe dunque sbloccarsi rapidamente.

LA TRATTATIVA

«Com’è noto il Configliachi è un Ipab pubblico (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, ndr) – ha spiegato l’assessor a – di conseguenza è soggetto a una serie di verifiche e controlli. Si tratta di un ente che, per quel che riguarda il proprio patrimonio, ha bisogno dell’autorizzazione regionale in caso di alienazioni».

«Per quel che riguarda l’immobile in discussione – ha aggiunto – era stata fatta una perizia che lo aveva valutato 3 milioni di euro. Successivamente c’è stata un’asta che è andata deserta. Poi una nuova perizia ha valutato lo stabile 2,4 milioni». Nello specifico il bene che deve essere ceduto dall’Ipab guidato da Fabio Amato alla Provincia non è l’intero edificio, ma la sua parte più recente , quella posteriore . L’altra parte, quella storica della facciata su via Reni , è già stata acquisita dal Comune a dicembre del 2022 per 960mila euro. «Va ricordato che il Configliachi attualmente è sotto procedura per quanto riguarda un piano di risanamento dell’intera attività – ha concluso Lanzarin – . U n piano che è al vaglio di Azienda zero e che dovrebbe chiudersi questa settimana. Contemporaneamente sarà data anche l’autorizzazione per l’alienazione».

LA PROPRIETÀ