Bimbo ucciso da un treno a Torino, il piccolo di 9 anni travolto da un convoglio a Borgo Revel. Circolazione sospesa

Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino.

Le indagini

Il cadavere del bambino è stato trovato vicino alla piccola stazione ferroviaria di Borgo Revel. Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire l'accaduto. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria. È la seconda vittima sulle linee ferroviarie di oggi nel Torinese, nella stessa area. Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, questa mattina una sessantenne è stata travolta e uccisa da un treno in trasnito sulla linea convenzionale Torino-Milano. In quel caso è stato quasi sicuramente un suicidio, come hanno ricostruito gli investigatori.