ROVIGO - Sono andate dritte agli ottavi di finale Marta Menegatti e Valentina Gottardi alla 31ª edizione dei Campionati europei di beach volley, iniziati ieri e in programma fino al 6 agosto sulla sabbia dell'Isola sul Danubio a Vienna (Austria). Le azzurre hanno dettato subito il proprio ritmo nel girone C dove sono testa di serie seguite dalle spagnole Guidarelli-Gonzàlez, le ceche Hermannova-Sthchlova e le francesi Placette-Richard.

CONTRO LE SPAGNOLE

L'esordio delle italiane è stato contro le ispaniche a mezzogiorno. Le spagnole si sono dimostrate più coriacee del dovuto costringendo Marta e Vale a fare subito straordinari e tirare fuori tutta la propria fame di vittoria. Il duello mediterraneo si è infatti concluso al tie-break che è stato vinto dall'Italia 2-1 (21-18, 19-21, 15-13). La coppia allenata da Caterina De Marinis ha infatti sofferto, riuscendo ad operare un grande recupero nel primo parziale trasformando l'iniziale 13-16 in un proficuo 21-18. Il secondo set è stato all'insegna dell'equilibrio anche se ad avere la meglio sono state Guidarelli-Gonzàlez che sono riuscite a chiudere per prime a 21 lasciando ferme le azzurre a 19. L'equilibrio è stato l'emblema anche del tie-break: un set che è stato giocato punto a punto ma che ha visto Menegatti -Gottardi sbagliare meno e conquistare il definitivo 15-13. Dopo aver rifiatato, nel pomeriggio le portabandiera tricolore si sono giocate la testa del girone, che valeva altresì l'accesso agli ottavi di finale, contro le francesi Placette-Richard che a loro volta avevano sconfitto in rimonta le ceche 2-1 (16-21, 19-21, 15-11).

CONTRO LE FRANCESI

Le transalpine erano allenate da una vecchia conoscenza della polesana il ct Lissandro con cui Menegatti proprio nel 2011, a soli 21 anni, si era laureata regina d'Europa in Norvegia in coppia con Greta Cicolari. Nella partita pomeridiana il duo italico ha confermato il proprio stato di forma e la superiorità tecnica sconfiggendo Placette-Richard 2-0 (21-17, 21-14). Una vittoria netta, senza sbavature, durante la quale le italiane sono sempre state avanti con un risultato che è stato amministrato fino al termine gara. Marta e Vale torneranno sulla sabbia viennese oggi in orario da definire contro la vincente dello scontro ai sedicesimi tra le finlandesi Ahtiainen-Lahti e le tedesche Ittlinger-Borger, una vecchia conoscenza soprattutto per l'arianese, per giocarsi l'accesso ai quarti e poter iniziare a sognare quella medaglia che manca da troppo all'Italia. Si tratta dell'ottava volta per la polesana agli Europei: nonostante la girandola di partner Menegatti è riuscita a rimanere sempre tra le 5 coppie più forti d'Europa prima con Viktoria Orsi Toth e all'ultima partecipazione con la giovane Gottardi, mancando di poco il podio.