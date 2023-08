Verona. Campionati europei di pallavolo Italia-Romania all'Arena: bloccato blitz ambientalista, sette denunciati

VERONA - Volevano mettere a segno un'azione clamorosa per bloccare la partita valida per i Campionati europei di pallavolo Italia-Romania che si è svolta ieri sera all'Arena di Verona, i sette ambientalisti bloccati e denunciati per tentato danneggiamento dalla Polizia di Stato di Verona. Anche grazie a una segnalazione pervenuta sull'App Youpol, la Questura scaligera ha attivato servizi mirati di monitoraggio degli attivisti più conosciuti con la collaborazione degli uffici Digos di altre province e già interessate ad azioni di disturbo e danneggiamento che hanno, in alcuni casi, riguardato anche il patrimonio artistico del Paese.

Colla, polvere nera ed arancione, bottiglie con liquidi collosi, coriandoli, fascette da elettricisti (queste ultime probabilmente da utilizzare per «auto ammanettarsi» sul terreno di gioco) oltre a telefoni cellulari è il materiale sequestrato anche a seguito della immediata successiva perquisizione domiciliare. L'attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, durante tutta l'operazione, ha così permesso di evitare potenziali gravi danni ad un monumento come quello dell'Arena di Verona ma anche un gravissimo danno di immagine in una serata che, invece, è stata vissuta (con circa 150 Paesi collegati in diretta tv) all'insegna dei migliori valori sportivi in una cornice straordinariamente suggestiva ed unica al mondo per questo tipo di gare. Anche per questo motivo i controlli di prefiltraggio e filtraggio per accedere in Arena sono stati ieri particolarmente minuziosi ed hanno portato a qualche malumore da parte del pubblico a cui però è stata garantita la possibilità di godere dello spettacolo sportivo senza alcun incidente.