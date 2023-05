ROVIGO - La comunità di Costa di Rovigo, piccolo comune a due passi dal capoluogo polesano, si appresta a ricevere in dono, un campo da beach tennis e beach volley. Il regalo arriva direttamente dalla lista civica Costensi, che fa capo al sindaco Gian-Pietro Rizzatello. Si tratta di una delle promesse che Rizzatello aveva fatto durante la campagna elettorale della primavera 2019. L’inaugurazione-festa sarà sabato alle 16.



INAUGURAZIONE

«Si tratta di un taglio del nastro molto particolare - afferma Rizzatello -. In quanto si tratta di una struttura sportiva, che è stata pagata da sindaco, assessori e componenti del gruppo di maggioranza. Il nuovo campo da beach tennis e beach volley è stato realizzato negli impianti sportivi di viale Vittorio Emanuele II, vicino al palasport».

Sarà presente anche l’associazione Smash per una dimostrazione di beach volley.«Un grazie di cuore alla Smash beach tennis di Rovigo e ad alcuni nostri compaesani, in particolare Cristian Rondanin e Stefano Bido, per la collaborazione - prosegue Rizzatello -. La struttura è stata completamente finanziata dai compensi personali che gli amministratori hanno destinato a questo campo, il quale sarà messo a disposizione gratuitamente di tutti i giovani del paese».

La cifra spesa per questa opera pubblica si aggira sui 3.500 euro ed è il frutto della destinazione del 50%, dei compensi di sindaco e giunta. Di recente, il Comune, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Costa-Fratta e Notar Lab, ha inaugurato la panchina rossa, posizionata nell’area verde, antistante la chiesa di San Rocco. La panchina è stata realizzata dagli studenti delle classi medie, del plesso di Costa e fornita dal Comune. Hanno presenziato il vice sindaco Cristiano Villa, il parroco don Silvio Baccaro, il notaio Elisa Bortolin. Nutrita e qualificata la rappresentanza degli studenti, accompagnati dalle loro insegnanti, che li hanno guidati a comprendere il significato e ad esprimere con chiari concetti il perchè della panchina rossa, simbolo del rifiuto di ogni tipo di violenza nei confronti delle donne.



BONUS BEBÈ

L’amministrazione ha inoltre organizzato la quarta edizione di “Meravigliosa creatura”, legata alla consegne dei Bonus bebè da 500 euro ciascuno, alle famiglie costensi che nel corso del 2022 hanno festeggiato l’arrivo di un nuovo nato. «Mancano veramente gli aggettivi, per definire questa bellissima festa per i nostri 17 neonati, - afferma Rizzatello - Molte famiglie hanno festeggiato, cantato e applaudito il prestigioso Piccolo Coro dell’Antoniano,. Con loro si sono esibitii bambini del Coro Arcobaleno di Costa, i cantanti Andrea Tramacere, Marianna, Michela e Ilaria. Un grazie di cuore alla parrocchia di San Giovanni Battista, retta dal vulcanico don Silvio Baccaro e al circolo Noi, che hanno predisposto un eccellente pranzo per gli oltre 100 ospiti. In tutto il Comune ha donato 8.500 euro alle giovani famiglie locali».