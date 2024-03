Funerale di Leonardo Florian, il 24enne morto di malore in casa. Oltre tremila sul campo del Villorba rugby: «Amavi le cose fuori dagli schemi»

VILLORBA (TREVISO) - Spalti gremiti, una folla di persone anche in campo, oltre tremila, per dire addio a Leonardo Florian "Flo", il rugbista di 24 anni trovato senza vita in casa in seguito ad un malore lo scorso 7 marzo. Il giovane, originario di Spresiano, era molto conosciuto a Villorba per la sua militanza della squadra di rugby di Serie A. E proprio nel campo da rugby di Villorba oggi, 15 marzo, gli è stato dato l'ultimo saluto. Tanti i ricordi. «Non amavi la formalità e gli stereotipi ma le cose fuori dagli schemi e le novità. La tua espressione di approvazione era "ci sta"». E ancora: «Ti sei tolto le sue soddisfazioni sul campo». «Ricordiamo anche quel terzo tempo. Quando pensavamo che tutti fossero seduti e che avessero la pasta, tu spuntavi in cucina e chiedevi un altro piatto di pasta scusandoti per il ritardo», dicono ancora.

Florian è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio da un fragoroso applauso. (Video Felice De Sena/Nuove Tecniche)