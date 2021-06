Live Europei, oggi Italia-Turchia: diretta, formazione e dove vederla

Il grande giorno è arrivato. Oggi alle 21 scatta l'edizione degli Europei 2021, rinviati lo scorso anno a causa della pandemia. Stasera scende in campo subito l'Italia all'Olimpico di Roma contro la Turchia nella partita inaugurale della competizione. La nazionale azzurra avrà dalla sua parte il pubblico, che torna allo stadio (25% della capienza totale) ma è pronto anche a scendere in piazza nel rispetto delle norme anti-Covid. A piazza del Popolo già da ieri sono arrivati i primi tifosi per il via all'Uefa Festival, il mega evento di un mese dove sarà possibile vedere anche le partite dai maxischermi.

Italia-Turchia, le probabili formazioni. Per gli azzurri la vita è adesso

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mancini è praticamente sicuro della formazione che scenderà in campo stasera. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci e Chiellini con Florenzi e Spinazzola esterni. A centrocampo Jorginho in regia affiancato da Barella e Locatelli. Davanti Berardi, Immobile e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

LA DIRETTA PREPARTITA

Ore 16.00 - Wembley è pronta ad aumentare la sua capienza: secondo il Daily Mail, il governo di Boris Johnson vuole garantire allo stadio un'esenzione speciale (a prescindere dalla decisione che verrà presa circa la fine anche delle ultime misure di lockdown, prevista il prossimo 21 giugno) e aumentare a 45mila spettatori. Il doppio di quanti potranno assistere alle prime tre partite. La notizia interessa anche Italia e Turchia, le due squadre più accreditate per il primato del gruppo A. La prima classificata giocherà proprio gli ottavi a Wembley il 26 giugno contro la seconda del gruppo di Olanda e Ucraina.

Ore 15.40 - Nella speranza di ritornarci con il gruppo azzurro per le fasi finali, a Wembley c'è già un po' di Italia. Daniele Orsato dirigerà Inghilterra-Croazia, partita del gruppo D in programma domenica alle 15. Con lui Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, Irrati al Var (assistito dal portoghese Joao Pinheiro e dall'italiano Filippo Meli e come terzo assistente da Paolo Valeri). Quarto uomo l'olandese Bjoern Kuipers.

Ore 15.200 - «Non sono favorevole a questa formula, e non credo che la rifaremo presto». Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin a proposito della formula itinerante di Euro 2020. «Siamo felici, è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel. Il calcio porta speranza alla gente, e questo è importante per noi. Non vediamo l'ora di cominciare, ed è stata ovvia la scelta di Roma».

Ore 14.30 - Gli azzurri dopo aver pranzato sono in hotel a riposarsi. La partenza del pullman è prevista intorno alle 19, poi dalle 20 via al risaldamento in campo. Mancini verso la conferma dell'undici che ha battuto la Repubblica Ceca nell'ultima partita: Locatelli a centrocampo e Berardi davanti con Immobile e Insigne.

Ore 13.20 - Sono mille i tifosi turchi attesi per la partita inaugurale tra Italia e Turchia. E duecento di questi, la maggior parte vip, politici e personaggi del mondo dello sport, sono arrivate a Fiumicino con due voli di linea della compagnia aerea Turkish Airlines atterrati ieri pomeriggio. Secondo quanto si è appreso per questi tifosi sbarcati nello scalo romano è stato predisposto dalla Polizia un apposito canale di sicurezza a loro dedicato, all'uscita del Terminal 3; altri di loro, già accreditati, sono invece transitati tramite il Cerimoniale di Stato. Ad attenderli all'uscita dell'aeroporto alcuni pullman.

Ore 12.30 - Gli azzurri sono tornati nell'hotel Parco dei Principi. Ora pranzo e riposo prima della partenza verso lo stadio Olimpico, dove arriveranno alle 19.30.

Ore 12.20 - Saranno Francesco Totti e Alessandro Nesta a dare il calcio d'inizio virtuale ad Euro2020 stasera. I due ex campioni accoglieranno i tifosi prima che la banda musicale della Polizia di Stato esegua un brano dal "Guglielmo Tell" di Rossini. Poi 24 ragazzi delle Fiamme Oro e ballerini professionisti daranno vita ad una coreografia con sfere giganti di elio. Andrea Bocelli invece canterà "Nessun dorma".

Ore 12.10 - È terminata la rifinitura dell'Italia. Mancini confermerà il 4-3-3 di tutta la sua gestione, con Berardi titolare.

Ore 11.55 - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato all'inaugurazione dell'Uefa Festival in piazza del Popolo: «È una ripartenza grandiosa, siamo orgogliosi di ospitare Uefa Euro 2020. Abbiamo passato un anno duro. Ora guardiamo avanti. Ci stiamo mettendo tutto per costruire un presente e un futuro sicuro».

Ore 11.15 - L'Italia è in campo al centro sportivo Giulio Onesti per la seduta di rifinitura con focus sulle palle inattive. C'è anche Marco Verratti, che si avvicina al ritorno dopo l'infortunio.

Ore 10.55 Gravina - «Ancora una volta il calcio ha vinto sulle mille difficoltà organizzative. Ha dimostrato quanto la sua straordinaria capacità di aggregazione sia stata da stimolo, se non proprio da traino, per un graduale ritorno alla normalità. L'emozione che è alla base di questo grande spettacolo ha la forza di infondere speranza e fiducia in milioni di persone». Lo scrive il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel testo che presenta il francobollo commemorativo di Euro 2020 emesso oggi da Poste italiane. «L'Italia, col suo comitato organizzatore composto da Figc, Governo, Città di Roma, Coni e Sport e Salute, ha un ruolo importante nella preparazione di questo festival di colori e passione, ospitando 4 gare, tra cui quella inaugurale. Mai come in questa eccezionale edizione è stato tanto esaltato lo spirito di amicizia tra i popoli europei».

DOVE VEDERE ITALIA-TURCHIA IN TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse dalla Rai e da Sky. Italia-Turchia di stasera alle 21 sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 e sul satellite sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 204) e Sky Sport (canale 251). Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay e su SkyGo.