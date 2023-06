Christopher, il ricordo degli amici: «La sua parola d'ordine era "entusiasmo"»

TORRE DI MOSTO - La sua parola d’ordine era “entusiasmo”. La ripeteva sempre». Volti affranti e occhi lucidi nascosti dagli occhiali da sole. Gli amici di Christopher Vidali si sono ritrovati questa mattina al Bar da Valerio, usuale ritrovo della compagnia ma oggi mancante di un pezzo importante, fondamentale. Mancava l’amico, il trascinatore, quello che metteva sempre tutti d’accordo. Si sono ritrovati per affrontare tutti assieme il dolore per la sua scomparsa, dopo lo schianto di questa notte in via Staffolo che non gli ha lasciato scampo.

«L’abbiamo salutato ieri sera verso mezzanotte e mezza, poi la tragedia.

Una sciagura impensabile. Non è giusto che la vita sia così».Tanti amici e tante passioni, dalle freccette alla pesca, questa era la sua vita. «Lui era proprio un amante della vita – raccontano –. Sempre allegro, sempre solare e disponibile ad aiutare chiunque. Portava l’allegria a tutto il gruppo». Un’allegria che oggi era assente, lasciando posto solo a dolore e lacrime.