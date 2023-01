CHIOGGIA - More. In latino significa usanza, tradizione, costume; in inglese significa di più, ancora; in croato significa mare ed è il titolo di una trasmissione della tv di Stato croata (Hrt, come a dire la Rai su questa sponda dell'Adriatico), tra le più amate dal pubblico nazionale che, da 40 anni, racconta le storie delle località di mare, con le loro peculiarità e le loro bellezze.

E se, per molti italiani, la Croazia ha un fascino che deriva da secoli di rapporti con la Repubblica di Venezia (ed ecco che compare il tema della tradizione) è vero anche il contrario e Chioggia si inserisce in questo rapporto (ed ecco il di più inglese a testimoniare questa sinergia) grazie alla consuetudine, mista di rivalità e solidarietà, tra le due marinerie.Non poteva mancare, dunque, una puntata di More dedicata a Chioggia, soprattutto dopo il gran parlare che la città ha fatto di sé nell'anno appena trascorso, tra recensioni della stampa internazionale, apparizioni come aspirante capitale della cultura e nuovo polo attrattivo per la crocieristica.

Nei giorni scorsi una troupe della tv Hrt è arrivata a Chioggia e vi si è fermata per un giorno intero realizzando riprese video tra il mercato del pesce, la diga, la Torre dell'Orologio e il centro storico. Ne è uscito un programma che evidenzia tutte le attrattive turistiche che sono nel Dna di Chioggia, e che verrà trasmesso, in Croazia, domenica 22 gennaio. «Ringrazio la tv croata - dice il sindaco, Mauro Armelao per aver pensato alla nostra città. Si conferma così il legame con la Croazia, già forte anche grazie all'amicizia con Parenzo. E' bello che anche dall'altra parte dell'Adriatico si evidenzino le bellezze di Chioggia».

«Il programma More ha sottolineato Kornelija Benazi, la giornalista che si è occupata della realizzazione va in onda tutte le domeniche alle 13.25 e piace moltissimo al nostro pubblico. Noi ci occupiamo di raccontare le tematiche legate al mare e alle cittadine che sorgono sulle coste. Proprio quello che abbiamo fatto anche a Chioggia, incontrando una città bellissima dal punto di vista storico-culturale e allo stesso tempo molto viva, con persone amichevoli. Sono rimasta impressionata dalla Diga, con le reti a forma di bilancia a testimonianza dell'operosità dei pescatori e poi dalla convivenza dei cittadini con tanta bellezza e cultura».

Ma all'immagine di Chioggia non concorre solo la tradizione, anche l'innovazione fa la sua parte. Il progetto del vertiporto e dei droni taxi, infatti, è stato citato anche da Fiorello, lunedì, nella trasmissione Viva Rai 2. Il noto showman non sembrava particolarmente convinto ma, come diceva Oscar Wilde, l'importante è che se ne parli.