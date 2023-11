Follia a Chioggia. Un uomo fuori di sé si scaglia contro un poliziotto e lo colpisce in testa con una forchetta: ferito in modo serio

CHIOGGIA - Un uomo fuori di sé si scaglia contro un poliziotto e lo colpisce in testa con una forchetta: ferito in modo serio. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 21 novembre, a Chioggia. Secondo una prima ricostruzione, due poliziotti sarebbero intervenuti su richiesta dei cittadini lungo Corso del Popolo.

A quel punto, un uomo con in mano una forchetta si sarebbe scagliato addosso a un agente colpendolo in testa con l’arnese, ferendolo in modo serio tanto da procurargli lesioni guaribili in venti giorni.

Il commento di Armelao

«Vicinanza, sostegno e solidarietà - scrive il sindaco Mauro Armelao - ai due agenti della polizia di stato del commissariato di Chioggia che, a seguito di una richiesta d’intervento, sono stati aggrediti e feriti da un uomo che è solito bivaccare in centro storico. Per fortuna gli esiti dell’aggressione non hanno messo in pericolo di vita il capo pattuglia ma le lesioni purtroppo ci sono state. Ora mi auguro che ci sia certezza della pena e che i due agenti si rimettano presto senza avere conseguenze. La città di Chioggia ha bisogno di loro. Un doveroso grazie a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale a tutte le forze di polizia che prestano servizio nella nostra città di Chioggia garantendo sicurezza e serenità ai tanti cittadini».