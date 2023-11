«Attento, sono armato di pistola». Entra in pizzeria e prende a calci e pugni il titolare per rubargli l'auto. Poi il gesto eroico del figlio del ristoratore

FOSSALTA DI PIAVE - «Attento: sono armato di pistola, se non stai fermo sparo». E' stata l'ultima minaccia che lunedì sera un rapinatore, un 62enne residente a Fossalta di Piave, ha rivolto a Pasquale Mansi, il titolare della pizzeria "da Pasqualino" in via Roma a Roncade.

Dopo aver cercato di rubargli l'auto, l'ha colpito con un pugno al volto e un calcio alle gambe. E di seguito ha provato a scappare a piedi attraversando il centro del paese. Ma non aveva fatto i conti con il figlio dello stesso titolare che, assieme ad altri presenti al momento dell'aggressione, l'ha rincorso fino a bloccarlo. «L'abbiamo fermato all'altezza del ristorante La Rocca. E anche dopo ha provato più volte a dimenarsi per fuggire», racconta il giovane. È qui che il 62enne è stato arrestato dai carabinieri, che poco più tardi hanno rivenuto nella sua macchina un coltello a serramanico. Mentre non è stata trovata traccia della fantomatica pistola.

MINACCE

È accaduto tutto lunedì sera, poco prima delle 21, in pieno centro a Roncade. A quell'ora Pasquale Mansi, 64 anni, stava scaricando dei prodotti alimentari della sua auto parcheggiata nell'area accanto alla pizzeria. L'uomo che ha tentato di rubare la macchina si stava aggirando nei paraggi e, assistendo alla scenda, evidentemente ha pensato di sfruttare l'occasione: è salito a bordo mentre il titolare entrava e usciva dal locale e ha iniziato a rovistare un po' ovunque alla ricerca di soldi e di qualche oggetto di valore.

TENTATIVO DI FUGA

Fino a quando non ha deciso di provare a scappare rubando direttamente la macchina. Una volta resosi conto del tentativo di furto, però, Mansi è uscito di corsa dal locale per impedire che l'uomo riuscisse a muovere l'auto. Vistosi scoperto, il 62enne è sceso e dopo aver minacciato il titolare della pizzeria gli ha sferrato un pugno al volto e un calcio.

LA REAZIONE

«Continuava a urlare a mio padre che aveva una pistola e che avrebbe sparato», rivela il figlio. Così è scattato il tentativo di fuga a piedi lungo via Roma. Qui l'uomo è stato rincorso e bloccato. E poco dopo è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso. Il titolare della pizzeria è stato medicato. Le botte fortunatamente non hanno portato a conseguenze più gravi. «Ma mio papà ha subito un'aggressione a calci e pugni sottolinea il figlio e la cosa peggiore è che ora resta la sensazione di paura».

PERQUISIZIONE

L'auto del 62enne autore della tentata rapina era parcheggiata poco distante. Nella perquisizione eseguita dai militari dell'Arma è stato rinvenuto un coltello a serramanico di genere vietato. Che è stato sequestrato. Non è invece emersa la presenza di alcuna pistola. Alla fine il 62enne è stato dichiarato in arresto per tentata rapina e accompagnato nella sua abitazione. Ieri intanto Pasquale Mansi ha ricevuto la visita di Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade.