Centinaia di messaggi e regali per gli anziani della Casa di riposo: nipotina e nonna protagoniste di un video virale.

Lo hanno definito "Natale speciale" e in tempo di Coronavirus non potrebbe essere diversamente. Alla Residenza per anziani "Francescon" di Portogruaro stanno ricevendo centinaia di messaggi e regali per quegli ospiti che, mai come in quest'anno, stanno vivendo un periodo difficilissimo. Colpita duramente, come molte altre residenza per la terza età, durante la prima ondata del virus alla "Francescon" non si sono dati per vinti mettendo in campo tutte le loro energie per cercare di trasferirle agli ospiti. Nonni che per mesi non hanno potuto avere contatti con i loro famigliari, staccati dall'affetto più caro come quello di un nipotino. Da qui la decisione di "aprire" la residenza per ricevere il calore del Natale.

«Fateci avere i vostri pensieri, biglietti di auguri e regali dedicati ai nostri anziani - hanno ribadito dalla Francescon - Così gli Elfi di Babbo Natale si occuperanno di distribuirli, perché nonostante le distanze imposte sarà comunque un Natale speciale». Speciale come quella nipotina, diventata con la nonna un simbolo, alla quale ha portato il suo disegno, riuscendo poi a "toccarla" attraverso il plexiglass in un video diventato virale. A quanto pare, mai come nel 2020, il Natale è davvero speciale.

