Cena stellata a 4 mani: in cucina arrivano gli chef Vio e Castelnuovo

Dal tardito di ricciola con polpo alla brace al Tom Yam di scampi e cime di rapa. Sono solo alcuni dei piatti che questa sera, venerdì 24 marzo, saranno presentati a Bibione per il primo evento "Stars Cooking - Young Challenge", una cena stellata a quattro mani con lo chef Stefano Vio, che ha guadagnato la stella Michelin presso il “Ristorante Zanze XVI” a Venezia, e il collega Alessandro Castelnuovo di Bibione. A fare gli onori di casa ci sarà Fabrizio Nonis, macellaio, gastronomo, giornalista e conduttore televisivo. Teatro della serata stellata sarà il ristorante à la carte Duca d'Aosta presso il Savoy Beach hotel. «L’idea del progetto “Cene itineranti” è quella di creare un palcoscenico di prestigio che metta in luce l’offerta enogastronomica proposta dal ristorante, creando una sinergia con giovani chef di fama nazionale - spiega Giuliana Basso del "Duca d'Aosta" - che realizzeranno una “cena a 4 mani” in collaborazione con lo chef Alessandro Castelnuovo del Ristorante Duca d’Aosta e la sua brigata».

Il menù

Ad aprire la cena stellata gli antipasti con tiradito di ricciola con polpo alla brace e sorbetto al peperone accompagnato dal vino Capitel Foscarino – Anselmi, quindi rombo al vapore in Tom Kha Gai alle vongole, sedano e mela verde e il vino Lugana le Creete – Ottella. Per primo piatto risotto ai Moli, kefir d’ostrica, ribes e “lattughe” e il vino Orto di Venezia. Il secondo sarà invece con Ombrina al BBQ, Tom Yam di scampi e cime di rapa affiancato dal Sauvignon collio – Sturm. Non può mancare il dolce con lo Strudel in mela “dell’imperatore” e il Moscato d’Asti – Ca d’Gal.