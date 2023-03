CAVALLINO TREPORTI - Auto contro furgone, paura per un gruppo di pallavoliste. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 18.30, lungo via Fausta, all’altezza di Ca’ Pasquali. A bordo del furgone Fiat Talento c’erano sei giocatrici dell’Asd Union Volley, tra i 16 e i 30 anni, più l’autista della società che le stava accompagnando agli allenamenti nelle palestre di Jesolo ed Eraclea. A giorni alterni la società, che ha ragazze tesserate tra Cavallino, Jesolo, Eraclea e altri comuni del Sandonatese, mette a disposizione delle iscritte il servizio di trasporto verso le palestre di allenamento. E così stava accadendo anche ieri per le giocatrici che abitano a Cavallino. Al momento dell’incidente l’autista del furgone stava andando a recuperare la settima giocatrice e stava iniziando una manovra di svolta lungo una strada laterale. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta una vecchia Golf GTD che ha colpito il furgone scaraventandolo contro un palo della luce.

FERITA ALL’OSPEDALE

Tantissima la paura per le ragazze e l’autista, tutti usciti da soli dal pulmino. Immediato l’allarme: sul posto si è precipitata un’ambulanza delle Croce Verde di Ca’ Savio che ha avviato le cure del caso. In particolare, una delle giocatrici è stata trasferita all’ospedale di Jesolo dove poi è stata trattenuta per accertamenti, mentre in serata ha raggiunto l’ospedale anche l’autista del furgone. Ad intervenire sono stati anche gli agenti della Polizia locale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e sottoposto il guidatore dell’auto, un 40enne della zona, risultato positivo all’alcoltest. Per questo ora l’uomo rischia una denuncia per giuda in stato di ebbrezza. In base ai riscontri sembra che l’auto provenisse nella stessa direzione del furgone e che abbia iniziato una manovra di sorpasso, andando però a cozzare contro il mezzo che trasportava le pallavoliste, subito assistite dal presidente della società Lidio Santin. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Jesolo.