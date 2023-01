Un capriolo attraversa la Jesolana: maxi schianto con tre feriti

CONCORDIA SAGITTARIA - Un capriolo che attraversa la strada, un'auto che frena è un furgone che si schianta: tre feriti. Incidente stradale questa mattina verso le 7.30 sulla strada metropolitana 42 jesolana in prossimità di Ponte Marango tra Concordia Sagittaria e Caorle. Tutto è al vaglio dei carabinieri intervenuti per accertare causa e responsabilità. Secondo una prima sommare di costruzione il conducente di una Ford Fiesta stava percorrendo la Jesolana in direzione di Caorle. Giunto in prossimità di Ponte Marango il conducente si è visto attraversare la strada da un capriolo. L'improvvisa frenata ha permesso di evitare l'impatto con l'animale ma la Fiesta è stata tamponata da un furgone che a sua volta è stato centrato da un altro furgone, finito nel fossato laterale con le ruote all'aria. Immediata la richiesta di aiuto giunta al 118 che ha inviato sul polso di sanitari. Con loro anche il soccorso stradale Vaccaro con diversi carri. Inevitabili i disagi per il traffico.