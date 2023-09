CAORLE (VENEZIA)- Si accascia sul bagnasciuga mentre camminava con il marito: salvata una turista straniera a Caorle. Grazie al tempestivo intervento dei bagnini di salvataggio della Security, si è scongiurata una tragedia. Oggi pomeriggio alle 15:45, nella spiaggia di Ponente di Caorle, nei pressi della torretta S33, in condizioni meteomarine normali. Una signora di 81 anni, dalla Repubblica Ceca in soggiorno a Caorle, a pochi metri dalla riva ha palesato un malore con arresto cardiocircolatorio. È stata immediatamente soccorsa da parte dei bagnini in servizio, i quali hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare, e successiva applicazione del defibrillatore e somministrazione di ossigeno.

Richiesto immediatamente l’intervento del 118 che è giunto sulla spiaggia con i sanitari del Punto di primo intervento e l' elisoccorso, i cui sanitari hanno proseguito le terapie necessarie fino a che la signora ha ripreso circolazione cardiaca. L’anziana signora è stata quindi stabilizzata e trasportata in ospedale per accertamenti.