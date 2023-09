JESOLO (VENEZIA) - Un turista austriaco è morto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre, per un malore in acqua. L'uomo si trovava precisamente al Lido Solemare, in via Levantina.

I soccorsi, giunti sul posto con l'elicottero, hanno effettuato un massaggio cardiaco ma purtroppo senza esiti positivi. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.